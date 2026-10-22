Slušaj vest

U opsežnom intervjuu za prestižnu „Marku”, penjaroja je detaljno uporedio specifičnu atmosferu srpskog večitog derbija sa čuvenim španskim „El Klasikom”, istakavši po čemu je beogradski okršaj jedinstven na košarkaškoj mapi sveta.

- Imao sam sreće da iskusim utakmice između Real Madrida i Barselone, koje su posebne, ali – ma koliko to možda grubo zvučalo – to je prava dečja igra u poređenju sa ovim. Ovo je sasvim druga priča.

Objasnio je Đoan detaljno zbog čega tako misli:

- Ovde postoji dodatni element: u pitanju su dva tima iz istog grada, što nije slučaj u El Klasiku. Beograd je podeljen, a vi osećate atmosferu u danima koji prethode utakmici, kao i u danima nakon nje... To je utakmica koja vredi isto koliko i svaka druga, ali u ovom kontekstu nosi mnogo veću težinu.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Penjaroja je pričao i o atmosferi:

- Atmosfera je potpuno drugačija. Srećan sam što sam u prilici da doživim ovakav meč. To je bio jedan od razloga koji me je motivisao kada sam odlučio da dođem u Beograd – želja da iskusim ovako nešto. To je zaista sjajna utakmica, koja sa sobom nosi ogroman pritisak za sve učesnike.