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Dolazak Antonija Rivsa u Partizan otvara nekoliko zanimljivih pitanja. Crno-beli su dobili beka koji iza sebe ima NBA iskustvo, izražen napadački potencijal i kvalitet da poenima promeni tok utakmice.

Ipak, njegov doprinos neće zavisiti samo od toga koliko je sposoban da napada koš, već i od toga koliko brzo može da se prilagodi specifičnostima evropske košarke i zahtevima Đoana Penjaroje.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Rivs u Beograd stiže nakon epizoda u Nju Orleans Pelikansima i Šarlot Hornetsima, kao i nastupa u razvojnoj ligi. Na NBA draftu 2024. godine izabran je kao 47. pik, a u najjačoj ligi sveta odigrao je 54 utakmice. U dresu Pelikansa beležio je 6,9 poena za 15 minuta na parketu, što dovoljno govori o tome da nije reč o igraču koji dolazi u Evropu bez dodira sa najvišim nivoom košarke.

Brzina, kontrola lopte i poeni iz više situacija

Jedna od prvih stvari koje upadaju u oči kada se analizira Rivsov profil jeste njegova sposobnost da kreira prednost u igri jedan na jedan. Ima brzinu, dobru kontrolu driblinga i sposobnost da promenom ritma izbaci čuvara iz ravnoteže. To mu otvara mogućnost da napadne iz izolacije, probije prvu liniju odbrane ili sebi stvori prostor za šut.

Upravo bi zbog takvih karakteristika mogao da podseti na Itana Tompsona. Obojica donose atletske i napadačke kvalitete koji mogu da naprave razliku kada ekipi nedostaje individualno rešenje. Ipak, Rivsov profil posebno je zanimljiv zbog šuterskog potencijala, koji bi mogao da mu omogući da bude koristan i kada nije primarni organizator napada.

1/5 Vidi galeriju Partizan doveo NBA pojačanje Foto: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia, Daniel Bartel / Getty images / Profimedia

Na Univerzitetu Kentaki u sezoni 2023/24. prosečno je postizao 20,2 poena, uz čak 44,7 odsto uspešnosti u šutu za tri poena. To nisu brojke koje treba nekritički preslikati na Evroligu, ali jesu ozbiljan pokazatelj da Rivs poseduje kvalitet da bude više od igrača koji zavisi isključivo od prodora.

Partizan bi u njemu mogao da dobije beka koji preti sa distance, napada obruč i kažnjava odbranu kada protivnik previše pažnje usmeri na Karlika Džonsa ili druge kreatore igre. Njegovo prisustvo moglo bi da otvori više prostora za saigrače, naročito ako protivničke odbrane budu primorane da mu izlaze visoko u susret.

Šut sa zemlje kao prednost, ali i potencijalni problem

Ipak, jedan detalj posebno će biti zanimljiv u procesu prilagođavanja evropskoj košarci - Rivsov mehanizam šuta.

Njegov šut sa zemlje, odnosno izbačaj sa relativno malim odrazom, može da bude veoma koristan kada ima dovoljno prostora i vremena da se namesti.

Takva tehnika omogućava mu da bude efikasan u situacijama kada izlazi iz blokova ili prima loptu u ritmu napada. Međutim, NBA analiza njegovih kvaliteta ukazivala je i na ograničen odraz prilikom šuta, što može da oteža izbacivanje lopte kada mu defanzivac agresivno izađe u susret. Upravo bi to moglo da bude jedno od ključnih pitanja u Evroligi.

Evropske odbrane često koriste drugačije obrasce pomaganja, preuzimanja i zatvaranja prostora. Protivnici će pokušavati da mu oduzmu komfor pri prijemu lopte, nateraju ga na dodatni dribling i usmere ga u manje povoljne pozicije. U takvim okolnostima neće biti dovoljno da Rivs bude dobar šuter u otvorenim situacijama. Moraće da pronađe način da dođe do izbačaja i kada je prostor minimalan.

Razlika između NBA i evropske košarke nije samo u pravilima, već i u načinu na koji se prostor koristi. NBA teren je nešto duži i širi, dok je evropski teren uži, a linija za tri poena bliža. Međutim, to ne znači da će šut automatski biti lakši: evropske ekipe često zatvaraju reket i prilaze šuterima uz vrlo precizno timsko pozicioniranje.

Za Rivsa će zato biti važno da nauči kada da ubrza napad, kada da koristi blok i kada da odustane od prvobitne zamisli kako bi pronašao bolju opciju. Ako uspe da poveže brzinu, dribling i pravovremeno donošenje odluka, njegov napadački repertoar mogao bi da dođe do punog izražaja.

NBA iskustvo nije garancija, ali jeste ozbiljan kapital

Činjenica da je Rivs igrao u NBA ligi predstavlja značajnu prednost. Već je prošao kroz profesionalno okruženje sa izuzetnim individualnim kvalitetom, visokim intenzitetom i zahtevima u pripremi utakmica. Ne dolazi kao nepoznat igrač kome je potrebno vreme da razume profesionalnu košarku, već kao bek koji je imao priliku da se takmiči na najvišem nivou.

Ipak, treba napraviti razliku između igrača sa NBA iskustvom i igrača koji je u toj ligi izgradio stabilnu ulogu. Rivs je dobio priliku u Pelikansima i Hornetsima, ali njegov dolazak u Partizan pre svega je prilika da napadačke sposobnosti pretoči u kontinuitet i veću odgovornost.

Zato je možda najvažnije pitanje koliko brzo može da pronađe svoju ulogu u timu. Nije nužno da odmah preuzme veliki broj lopti ili da bude jedan od glavnih kreatora. Za početak, dovoljno bi bilo da kvalitetno koristi otvorene šuteve, napada prostor kada mu se ukaže prilika i pruži dodatnu opciju u situacijama kada se napad zaglavi.

Najveći izazov mogao bi da bude na drugoj strani parketa

Ako u napadu postoji dovoljno materijala za optimizam, defanzivni deo igre predstavljaće važan test.

Rivs poseduje brzinu i atletske predispozicije, ali to samo po sebi ne znači da će automatski biti pouzdan defanzivac u sistemu koji zahteva stalnu komunikaciju, pravovremene rotacije i disciplinu u odbrani bez lopte. Individualni kvalitet i timska odbrana nisu isto, a prelazak u evropsku košarku često zahteva da igrač promeni način na koji procenjuje situacije na parketu.

Penjaroja insistira na jasnim defanzivnim zadacima i timskom funkcionisanju. U takvom sistemu nije dovoljno da igrač bude brz i sposoban da isprati protivnika u prvom koraku. Mora da prepozna blok na vreme, razume kada treba da preuzme, kada da ostane uz svog igrača i kako da se vrati u poziciju nakon pomoći.

Posebno će biti važno kako će Rivs reagovati u situacijama kada protivnik pokušava da ga uključi u igru kroz blokove. U Evroligi se slabija karika često ciljano napada, pa će protivnički treneri nastojati da ga uvuku u akcije koje zahtevaju više uzastopnih odluka. Ako bude kasnio u rotaciji ili gubio kontakt sa svojim igračem, individualni napadački kvalitet mogao bi da bude delimično poništen.

S druge strane, ako prihvati zadatke, bude agresivan na lopti i brzo usvoji pravila timske odbrane, Penjaroja bi mogao da dobije još jednog igrača sposobnog da odgovori na visoke zahteve. Ključno je da Rivs ne pokušava da svaku situaciju rešava individualnim atletskim kvalitetima, već da ih koristi unutar strukture ekipe.

Gde se uklapa u Partizanov napad?

Rivs bi mogao da bude naročito koristan u napadima u kojima ne mora dugo da drži loptu. Izlasci iz blokova, brzo otvaranje nakon dodavanja, napadanje closeouta i šut nakon povratnog pasa situacije su u kojima bi njegov profil mogao da dođe do izražaja.

Ukoliko odbrana bude primorana da zatvori njegov šut, otvaraće mu se prostor za prodor. Ako mu protivnik ostavi previše prostora, moći će da kazni takvu odluku. Ta sposobnost da natera odbranu na izbor predstavlja jedan od najvažnijih kvaliteta svakog dobrog napadačkog beka.

Ipak, treba biti oprezan sa očekivanjima. Partizan već ima igrače koji traže loptu i mogu da kreiraju iz driblinga. Rivs će zato morati da pronađe ravnotežu između individualnog napada i igre u kojoj brzo prepoznaje najbolju opciju. Njegov zadatak nije da po svaku cenu ponavlja ono što radi u izolaciji, već da doprinese efikasnosti čitave petorke.

Zaključak: Potencijal postoji, ali prilagođavanje će odrediti domet

Antonio Rivs predstavlja zanimljivo pojačanje za Partizan jer donosi nešto što svaka ozbiljna evroligaška ekipa želi: individualni napadački kvalitet, brzinu i dokazanu sposobnost da postiže poene. Njegova koledž statistika i iskustvo iz NBA lige potvrđuju da poseduje ozbiljan šuterski potencijal.

Međutim, konačna procena njegovog učinka zavisiće od tri faktora - koliko će brzo prilagoditi napadačke navike evropskoj košarci, koliko će uspešno pronaći svoje mesto uz postojeće kreatore igre i da li će moći da odgovori na Penjarojeve defanzivne zahteve.

Ako uspe da bude pouzdan šuter, da koristi dribling za stvaranje prednosti bez nepotrebnog zadržavanja lopte i da odbrambene zadatke izvršava disciplinovano, Partizan bi mogao da dobije veoma korisno pojačanje. NBA iskustvo daje mu osnovu, ali će se njegova prava vrednost u crno-belom dresu meriti onim što bude pokazivao u evropskom sistemu.

Upravo zato Rivs nije samo priča o još jednom Amerikancu sa NBA biografijom. On je projekat čiji bi napadački kvalitet mogao da bude vidljiv odmah, dok će prilagođavanje timskoj košarci i defanzivnoj disciplini pokazati koliko daleko zaista može da ode.

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