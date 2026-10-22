NEMA KRAJA SKANDALIMA U GRČKOJ! Policija pohapsila sudije, isplivali novi detalji - istraga u toku!
Grčku košarku potresa velika istraga zbog sumnje na nameštanje utakmica i pokušaje uticaja na njihove ishode. Policija je tokom akcije zaplenila 931.463 evra u gotovini i uhapsila šest osoba, dok se među osumnjičenima nalazi i sudija Vasiliki Caruha.
Pet osoba uhapšeno je u sredu, 21. oktobra, tokom koordinisanih akcija u Atici, Ahaji i Kateriniju, dok se šesta osoba dobrovoljno pojavila u policiji, nakon čega je takođe privedena.
Istraga obuhvata sumnje na podmićivanje i pokušaje uticaja na košarkaške utakmice povezane sa domaćim i međunarodnim klađenjem. Nadležni proveravaju da li su pojedinci nudili ili prihvatali novac i druge koristi kako bi uticali na sudije, sportske funkcionere i osobe povezane sa klubovima.
Tokom pretresa zaplenjeni su mobilni telefoni, laptopovi, USB memorije, tableti, tvrdi diskovi, beležnice, ali i dresovi i memorabilije košarkaških klubova.
Slučaj je izazvao veliku pažnju i u Evroligi, koja je suspendovala sudiju Vasiliki Caruhu sa svih svojih takmičenja do završetka istrage lokalnih vlasti i interne provere. Ona je uhapšena po povratku iz Turske, gde je sudila utakmicu Evrokupa između Turk Telekoma i Šaulaja.
U izveštajima o istrazi pominju se i bivše evroligaške sudije Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Anastasios Piloidis. Ipak, samo pominjanje njihovih imena u okviru postupka ne predstavlja dokaz krivice.
Istraga je u toku, a nadležni tek treba da utvrde sve okolnosti slučaja i eventualnu odgovornost osumnjičenih.
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