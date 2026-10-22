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Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se od 20.45 u Beogradskoj areni, u okviru sedmog kola Evrolige. Crno-beli žele da prekinu negativnu seriju, dok crveno-beli u prvi ovosezonski evroligaški derbi ulaze sa mnogo više samopouzdanja.

Zvezda je vezala četiri pobede u elitnom takmičenju i trenutno deluje stabilnije, dok Partizan traži izlaz iz rezultatske krize. Ipak, večiti derbi često ne prati uobičajenu sportsku logiku, a domaći teren mogao bi da bude veliki adut ekipe Đoana Penjaroje.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Tim povodom pitali smo veštačku inteligenciju: Ko dobija u večitom derbiju? Ko ima veće šanse i prednosti na terenu? Prenosimo odgovor bez izmena!

Zvezda stabilnija, Partizan se uzda u Karlika Džonsa

Crveno-beli će pokušati da iskoriste bolju formu, širinu napadačkih rešenja i eventualnu prednost u igri pod košem. Posebno će biti važno da kontrolišu skok i uspore prodore protivničkih bekova.

Sa druge strane, Partizan će mnogo očekivati od Karlika Džonsa, koji svojim prodorima, kontrolom ritma i sposobnošću da kreira za saigrače može da napravi veliku razliku. Crno-belima će, međutim, biti potrebno da mu se priključe i ostali igrači, jer bi oslanjanje na individualna rešenja moglo da bude nedovoljno protiv organizovane odbrane Zvezde.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Važan faktor biće i borba pod košem, posebno zbog problema Partizana sa povredama. Zvezda bi tu mogla da traži svoju šansu, dok će domaćin morati da nadoknadi eventualni deficit energijom i agresivnošću.

Prognoza: Blaga prednost crveno-belima

Kada se uzmu u obzir trenutna forma, rezultati i stabilnost u igri, Crvena zvezda ima blagu prednost pred večerašnji derbi. Ipak, Partizan pred svojim navijačima ima dovoljno kvaliteta da prekine negativan niz i dođe do velike pobede.

Ključ bi mogao da bude u kontroli izgubljenih lopti, skoku i odbrani u završnici. Ako Zvezda nametne svoj ritam, biće bliža trijumfu, ali ukoliko Partizan, na krilima navijača, podigne nivo agresivnosti i dobije dodatni napadački doprinos, prognoza može lako da padne u vodu.

Jedno je sigurno - očekuje nas utakmica u kojoj nekoliko poseda može da odluči pobednika.

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