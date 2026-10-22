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Aktuelni šampion Evrope Olimpijakos ozvaničio je dolazak Džona Končara (30), američkog košarkaša srpskog porekla koji iza sebe ima veliko NBA iskustvo.

Končar, visok 196 centimetara, u Atinu stiže posle šest sezona u Memfis Grizlisima, a tokom prethodne sezone nastupao je i za Jutu Džez, uz kratak boravak u Njujork Niksima. U najjačoj ligi sveta odigrao je 363 utakmice regularnog dela sezone i još 18 u plej-ofu, uz prosečan učinak od 4,8 poena, četiri skoka i 1,5 asistencija.

1/4 Vidi galeriju Džon Končar Foto: Profimedia

Olimpijakos je tako pobedio konkurenciju, pošto je za Končara interesovanje pokazivao i Real Madrid. Njegov dolazak mogao bi da bude posebno značajan zbog neizvesne budućnosti Tajlera Dorsija, koji se nalazi na izlaznim vratima grčkog kluba.

Končar je poznat kao univerzalan igrač koji može da pokriva bekovske i krilne pozicije, a u NBA karijeri profilisao se kao pouzdan defanzivac i dobar skakač.

Njegovo poreklo ranije je privlačilo pažnju javnosti u Srbiji, pošto mu je deda po očevoj strani bio Srbin. Pominjala se i mogućnost da zaigra za reprezentaciju Srbije, ali do realizacije te ideje nikada nije došlo.

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