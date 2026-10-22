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16:33

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PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

Hala: Arena

Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisuel

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džeriki, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja

CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler-Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kramer, Moneke. Trener: Ibon Navaro