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Košarkaši Crvene zvezde u večerašnji večiti derbi protiv Partizana, u okviru sedmog kola Evrolige, ulaze u izmenjenom sastavu. Među igračima kojih nema u timu su kapiten i lider Ognjen Dobrić kao i Džonatan Motli.

Izostanak Motlija posebno privlači pažnju, pošto je trener crveno-belih Ibon Navaro prethodno otkrio da je centar odradio dva treninga pred duel sa crno-belima i ostavio mogućnost da bude u sastavu. Ipak, do njegovog povratka na teren neće doći u ovom meču.ž

Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Povratkom Ebuke Izundua u tim, Dobrić je ostao van prvih 12 kao kapiten ekipe.

Zvezdu će u ovom duelu predvoditi: Kris Džons i Nik Vajler Beb, dok će kapitensku traku poneti Dejan Davidovac. U sastavu su još Tajson Karter, Ebuka Izundu, Nikola Đurišić, Patrik Boldvin Džunior, Džordan Nvora, Semi Odželej, David Kremer i Čima Moneke.

Sa druge strane, Partizan će nastupiti u sastavu: Kajl Olman, Karlik Džons, Luka Vildoza, Itan Tompson, Mario Nakić, Nikola Tanasković, Lamar Stivens, Kevarijus Hejs, Arijan Lakić, Alesandro Pajola, Žofri Lovernj i Bandža Si.

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BONUS VIDEO:

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Ognjen Dobrić posle pobede protiv Efesa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić