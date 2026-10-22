Zvezda je u boljoj rezultatskoj formi sa četiri vezane pobede, dok crno-beli imaju tri poraza u nizu
Evroliga
VLADE ĐUROVIĆ PROGNOZIRAO ISHOD VEČITOG DERBIJA: Ove reči odzvanjaju i kod grobara i kod delija
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Vlade Đurović, iskustni košarkaški analitičar, prognozirao je ishod predstojećeg večitog derbija.
Partizan od 20.45 u "Areni" dočekuje Crvenu zvezdu u okviru 7. kola Evrolige.
Vlade Đurović u sezoni 2026/27 Foto: Printskrin
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Zvezda je u boljoj rezultatskoj formi sa četiri vezane pobede, dok crno-beli imaju tri poraza u nizu.
Međutim, Đurović daje egal šanse.
- Zvezda u ovom momentu ima objektivno kvalitetniji tim, više strelaca. Partizan je bolji samo na poziciji plejmejkera. Međutim, odnos je 50-50 jer Partizan igra pred svojom publikom. To je mnogo veliki faktor. Očekujem uzbudljivu utakmicu i nadmetanje dva španska trenera - rekao je Đurović na TV Arena sport.
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