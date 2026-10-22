Zvezda je u boljoj rezultatskoj formi sa četiri vezane pobede, dok crno-beli imaju tri poraza u nizu.

- Zvezda u ovom momentu ima objektivno kvalitetniji tim, više strelaca. Partizan je bolji samo na poziciji plejmejkera. Međutim, odnos je 50-50 jer Partizan igra pred svojom publikom. To je mnogo veliki faktor. Očekujem uzbudljivu utakmicu i nadmetanje dva španska trenera - rekao je Đurović na TV Arena sport.