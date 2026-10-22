Partizan i Crvena zvezda se večeras sastaju u derbiju Evrolige, a crno-beli traže povratak na pobednički put.
Evroliga
PARTIZAN SE OGLASIO TIK RPED VEČITI DERBI! Sve je spremno za spektakl koji čeka cela Srbija!
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Ekipe u ovaj okršaj ulaze u potpuno suprotnim raspoloženjima i formi, crno-beli su nakon tri uvodne pobede upali u krizi i nanizali tri poraza, dok su crveno-beli posle dva uvodna neuspeha uhvatili pobednički ritam i nanizali četiri trijumfa.
Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
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Predstojeći duel biće poseban i po tome što ćemo prvi put gledati španski trenerski okršaj na klupama večitih rivala.
Do početka utakmice ostalo je nešto više od pola sata, košarkaši se uveliko zagrevaju, a KK Partizan je na svom X nalogu objavio neke detalje za zagrevanja.
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