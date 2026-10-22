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Ekipe u ovaj okršaj ulaze u potpuno suprotnim raspoloženjima i formi, crno-beli su nakon tri uvodne pobede upali u krizi i nanizali tri poraza, dok su crveno-beli posle dva uvodna neuspeha uhvatili pobednički ritam i nanizali četiri trijumfa.

1/9 Vidi galeriju Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Predstojeći duel biće poseban i po tome što ćemo prvi put gledati španski trenerski okršaj na klupama večitih rivala.