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Košarkaši Partizana večeras od 20.45 u okviru 7. kola Evrolige dočekuju Crvenu zvezdu.

Ekipe u ovaj okršaj ulaze u potpuno suprotnim raspoloženjima i formi, crno-beli su nakon tri uvodne pobede upali u krizi i nanizali tri poraza, dok su crveno-beli posle dva uvodna neuspeha uhvatili pobednički ritam i nanizali četiri trijumfa.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Predstojeći duel biće poseban i po tome što ćemo prvi put gledati španski trenerski okršaj na klupama večitih rivala.

Do početka utakmice ostalo je nešto više od pola sata, košarkaši se uveliko zagrevaju, a KK Partizan je na svom X nalogu objavio neke detalje za zagrevanja.

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