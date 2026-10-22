Delije su stigle u Arenu uz policijsku pratnju, donoseći podršku Crvenoj zvezdi na večitom derbiju protiv Partizana.
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DELIJE STIGLE U ARENU! Policija ispratila navijače Zvezde na večiti derbi! (VIDEO)
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Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u evroligaškom večitom derbiju, a crveno-beli neće biti bez podrške svojih navijača.
Crvena zvezda je dobila određeni broj ulaznica za ovaj duel, pa su se među navijačima na tribinama našle i Delije.
Navijači crveno-belih stigli su u Arenu uz veliku policijsku pratnju, a njihov ulazak privukao je pažnju pred početak jednog od najiščekivanijih mečeva evropske košarke.
Očekuje se velika atmosfera u Areni, gde će Partizan i Zvezda odmeriti snage u borbi za važnu pobedu u Evroligi.
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