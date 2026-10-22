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Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u evroligaškom večitom derbiju, a crveno-beli neće biti bez podrške svojih navijača.

Crvena zvezda je dobila određeni broj ulaznica za ovaj duel, pa su se među navijačima na tribinama našle i Delije.

Navijači crveno-belih stigli su u Arenu uz veliku policijsku pratnju, a njihov ulazak privukao je pažnju pred početak jednog od najiščekivanijih mečeva evropske košarke.

Očekuje se velika atmosfera u Areni, gde će Partizan i Zvezda odmeriti snage u borbi za važnu pobedu u Evroligi.

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Igrači Zvezde dočekani zvižducima u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić