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Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u evroligaškom večitom derbiju, a crveno-beli neće biti bez podrške svojih navijača.

Crvena zvezda je dobila određeni broj ulaznica za ovaj duel, pa su se među navijačima na tribinama našle i Delije.

Navijači crveno-belih stigli su u Arenu uz veliku policijsku pratnju, a njihov ulazak privukao je pažnju pred početak jednog od najiščekivanijih mečeva evropske košarke.

Očekuje se velika atmosfera u Areni, gde će Partizan i Zvezda odmeriti snage u borbi za važnu pobedu u Evroligi.

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