Košarkaši Efesa pobedili sukao domaćini u Istanbulu Bešiktaš 89:80 (29:17, 28:19, 11:24, 21:20), u utakmici sedmog kola Evrolige.
EVROLIGA
ALIMPIJEVIĆ PORAŽEN U TURSKOM DERBIJU: Košarkaši Efesa pobedili Bešiktaš u Evroligi
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Efes je predvodio Kameron Pejn sa 22 poena, a Kolin Malkolm imao je 15 poena i pet skokova.
Dario Šarić postigao je 14 poena uz šest skokova i tri asistencije, a Santi Justa dodao je 13 poena.
U ekipi Bešiktaša Judžin Omoruji bio je najefikasniji sa 16 poena uz šest skokova, Džejlen Novel dodao je 14 poena, a Skoti Vilbekin i Entoni Braun po 10 poena.
Obe ekipe imaju tri pobede i četri poraza, Efes je 12. a Bešiktaš 13. na tabeli.
U sledećem kolu 28. oktobra Efes će igrati na gostujućem terenu protiv Hapoela iz Tel Aviva, a Bešiktaš će dočekati Olimpijakos.
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