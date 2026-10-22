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Efes je predvodio Kameron Pejn sa 22 poena, a Kolin Malkolm imao je 15 poena i pet skokova.

Dario Šarić postigao je 14 poena uz šest skokova i tri asistencije, a Santi Justa dodao je 13 poena.

U ekipi Bešiktaša Judžin Omoruji bio je najefikasniji sa 16 poena uz šest skokova, Džejlen Novel dodao je 14 poena, a Skoti Vilbekin i Entoni Braun po 10 poena.

Obe ekipe imaju tri pobede i četri poraza, Efes je 12. a Bešiktaš 13. na tabeli.

U sledećem kolu 28. oktobra Efes će igrati na gostujućem terenu protiv Hapoela iz Tel Aviva, a Bešiktaš će dočekati Olimpijakos.