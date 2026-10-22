Ana je poznata kao veliki navijač Partizana
Evroliga
NAJLEPŠA SRPSKA SPORTISTKINJA GLEDA VEČITI DERBI: Njeno navijačko opredeljenje svima je poznato
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Večiti evroligaški derbi između Partizana i Crvene zvezde, po običaju, privukao je veliku pažnju.
Ana Ivanović na večitom derbiju Foto: Kurir Sport
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U rasprodatoj beogradskoj "Areni" našla se i Ana Ivanović, nekadašnja teniserka i jedna od najomiljenijih sportistkinja sa naših prostora.
Ana je poznata kao veliki navijač Partizana, a društvo u najvećoj hali na Balkanu pravio joj je brat Miloš.
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