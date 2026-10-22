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Večiti evroligaški derbi između Partizana i Crvene zvezde, po običaju, privukao je veliku pažnju.

Ana Ivanović na večitom derbiju Foto: Kurir Sport

U rasprodatoj beogradskoj "Areni" našla se i Ana Ivanović, nekadašnja teniserka i jedna od najomiljenijih sportistkinja sa naših prostora.

Ana je poznata kao veliki navijač Partizana, a društvo u najvećoj hali na Balkanu pravio joj je brat Miloš.

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Navijači Zvezde stigli u Arenu na derbi Izvor: MONDO