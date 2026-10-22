Košarkaši Dubaija pobedili su večeras na gostujućem terenu u Minhenu Bajern 107:91 (29:14, 34:22, 19:31, 25:24), u sedmom kolu Evrolige.
Evroliga
DUBAI RAZBIO BAJERN U MINHENU! Kabengele i Okobo blistali, Dvejn Vašington odigrao sjajan meč, ali uzalud!
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Dubai je predvodio Mfiondu Kabengele sa 24 poena i sedam skokova, a pratili su ga Eli Okobo sa 17, Džoel Blosomgejm sa 16, Mekinli Rajt sa 15 i Kosta Kondić sa 12 poena.
Najefikasniji kod Bajerna bili su Dvejn Vašington sa 17, Justinijan Džesup sa 15, Oskar Da Silva sa 14 i Johanes Fojtman sa 10 poena.
Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube
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Dubai je peti sa pet pobeda i dva poraza, a Bajern je na 17. mestu sa dve pobede i pet poraza.
U narednom kolu, Dubai će dočekati Pariz, dok će Bajern ugostiti Barselonu.
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