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Dubai je predvodio Mfiondu Kabengele sa 24 poena i sedam skokova, a pratili su ga Eli Okobo sa 17, Džoel Blosomgejm sa 16, Mekinli Rajt sa 15 i Kosta Kondić sa 12 poena.

Najefikasniji kod Bajerna bili su Dvejn Vašington sa 17, Justinijan Džesup sa 15, Oskar Da Silva sa 14 i Johanes Fojtman sa 10 poena.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube

Dubai je peti sa pet pobeda i dva poraza, a Bajern je na 17. mestu sa dve pobede i pet poraza.

U narednom kolu, Dubai će dočekati Pariz, dok će Bajern ugostiti Barselonu.