Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida savladali su Makabi iz Tel Aviva rezultatom 110:93 u sedmom kolu Evrolige i tako upisali četvrtu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju.

Izraelski tim je bolje otvorio utakmicu i prvu četvrtinu završio sa prednošću od sedam poena (30:23), dok je na poluvremenu imao minimalnu prednost od 52:51.

Ipak, Real je u nastavku dodao gas. Madriđani su sredinom treće deonice napravili seriju 10:0, preuzeli kontrolu i stigli do dvocifrene prednosti koju do kraja nisu ispuštali.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Fakundo Kampaco sa 21 poenom, pet asistencija i tri skoka, dok je Andreas Feliz dodao 18 poena. Alberto Abalde i Timoti Luvavu-Kabaro postigli su po 15 poena.

Kod Makabija se istakao Džimi Klark sa 20 poena, dok je Bonzi Kolson dodao 19, a Jam Madar 14 poena.

Real je posle ovog trijumfa stigao do učinka 4-3, dok Makabi ima dve pobede i pet poraza.

Ne propustiteEvroligaDUBAI RAZBIO BAJERN U MINHENU! Kabengele i Okobo blistali, Dvejn Vašington odigrao sjajan meč, ali uzalud!
KK Dubai, KK Budućnost
FudbalNEĆU DA PRIČAM O IGRAČIMA KOJI NISU IGRALI! Rijera jasan posle Kopenhagena: Nisam ljut, ali bih bio da nisu radili ono što ja tražim...
Albert Rijera
FudbalPREČKA, ŠANSE, EVROGOLOVI, CRVENI KARTON... BILO JE SVEGA! Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Crvena zvezda - Kopenhagen!
zvezda-kopenhagen-96667.JPG
FudbalTRENER KOPENHAGENA PRIZNAO POSLE REMIJA SA ZVEZDOM: "Oni su bili bolji tim"!
zvezda-kopenhagen-96662.JPG

BONUS VIDEO:

00:38
Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot