REAL RAZBIO MAKABI! Madriđani ubacili 110 poena i nastavili pobednički niz!
Košarkaši Real Madrida savladali su Makabi iz Tel Aviva rezultatom 110:93 u sedmom kolu Evrolige i tako upisali četvrtu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju.
Izraelski tim je bolje otvorio utakmicu i prvu četvrtinu završio sa prednošću od sedam poena (30:23), dok je na poluvremenu imao minimalnu prednost od 52:51.
Ipak, Real je u nastavku dodao gas. Madriđani su sredinom treće deonice napravili seriju 10:0, preuzeli kontrolu i stigli do dvocifrene prednosti koju do kraja nisu ispuštali.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Fakundo Kampaco sa 21 poenom, pet asistencija i tri skoka, dok je Andreas Feliz dodao 18 poena. Alberto Abalde i Timoti Luvavu-Kabaro postigli su po 15 poena.
Kod Makabija se istakao Džimi Klark sa 20 poena, dok je Bonzi Kolson dodao 19, a Jam Madar 14 poena.
Real je posle ovog trijumfa stigao do učinka 4-3, dok Makabi ima dve pobede i pet poraza.
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