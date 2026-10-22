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Košarkaši Panatinaikosa savladali su Baskoniju rezultatom 85:79 u sedmom kolu Evrolige i tako stigli do učinka od šest pobeda i jednog poraza, kojim su se popeli na vrh tabele.

Atinski tim je tokom većeg dela utakmice imao prednost, pa je na poluvreme otišao sa vođstvom 43:40, a u trećoj četvrtini stigao i do plus devet (63:54). Ipak, Baskonija se nije predavala i u poslednjoj deonici čak je povela sa 70:69.

Ušlo se u neizvesnu završnicu pri rezultatu 79:79, ali je Silvejn Fransisko pogodio trojku, da bi potom Jabusele potvrdio trijumf domaćina.

Najefikasniji u Panatinaikosu bio je Lesor sa 20 poena i šest skokova, dok je Najdžel Hejs-Dejvis dodao 18 poena i sedam skokova. Fransisko je meč završio sa 10 poena i 11 asistencija.

Kod Baskonije je Mateo Spanjolo ubacio 16 poena, dok je Stefan Joksimović dodao 13.

Panatinaikos sada ima skor 6-1, dok je Baskonija na začelju tabele sa samo jednom pobedom i šest poraza.

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