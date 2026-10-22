Đoan Penjaroja je nakon pobede nad Crvenom zvezdom istakao ponos na svoje igrače i navijače. Pročitajte njegove utiske o derbiju.
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PRVE REČI NAKON POBEDE U DERBIJU! Penjaroja u transu nakon rušenja Crvene zvezde!
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Košarkaši Partizana pobedilis u 7. kolu Evrolige večitog rivala Crvenu zvezdu sa 85:82 u Beogradskoj areni.
Posle meča svoje utiske je izneo Đoan Penjaroja, trener crno-belih:
KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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- Derbi je uvek sjajna utakmica! Ponosan na igrače i navijače. Naš problem je bio napad u poslednjoj deonici. Moramo da unapredimo neke stvari, ali smo uprkos svemu pokazali veliko srce - rekao je Penjaroja.
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