Drama u evroligaškom večitom derbiju
EVROLIGA
PRVE REČI IBONA NAVARA NAKON DRAMATIČNOG PORAZA U VEČITOM DERBIJU: Evo šta Zvezda mora da nauči...
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Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u evroligaškom večitom derbiju rezultatom 85:82 nakon produžetka.
KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Svoje prve utiske nakon meča izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.
"Mučili smo se zbog veoma lošeg prvog poluvremena. Uspeli smo da se vratimo sa mnogo pametnijom i konkretnijom odbranom. Nismo uspeli da kontrolišemo defanzivni skok. Nakon skoka u napadu smo primili trojku, to je rešilo utakmicu. Moramo da naučimo iz prvog poluvremena. Uspeli smo da se vratitmo posle jako dobrog tima", zaključio je Navaro.
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