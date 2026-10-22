"Mučili smo se zbog veoma lošeg prvog poluvremena. Uspeli smo da se vratimo sa mnogo pametnijom i konkretnijom odbranom. Nismo uspeli da kontrolišemo defanzivni skok. Nakon skoka u napadu smo primili trojku, to je rešilo utakmicu. Moramo da naučimo iz prvog poluvremena. Uspeli smo da se vratitmo posle jako dobrog tima", zaključio je Navaro.