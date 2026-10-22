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Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u evroligaškom večitom derbiju sa 85:82, a jedan od junaka crno-belih bio je Alesandro Pajola, koji je pogodio važan koš u produžetku.

Italijanski košarkaš imao je razloga za slavlje, a posebnu pažnju privukle su scene nakon završetka utakmice. Pajola se u Beogradskoj areni poljubio sa svojom devojkom, koja ga je bodrila sa tribina tokom velikog derbija.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dok su navijači Partizana slavili pobedu nad najvećim rivalom, plejmejker crno-belih imao je i svoj poseban trenutak, koji je pokazao koliko mu podrška sa tribina znači.

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