Partizan je pobedio Crvenu zvezdu u derbiju, a Alesandro Pajola je imao emotivan trenutak sa svojom devojkom nakon utakmice.
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CRNO-BELA ROMANTIKA U ARENI! Pajola presudio Zvezdi, pa pao u zagrljaj svoje devojke - emotivne scene nakon pobede Partizana! (VIDEO)
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Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u evroligaškom večitom derbiju sa 85:82, a jedan od junaka crno-belih bio je Alesandro Pajola, koji je pogodio važan koš u produžetku.
Italijanski košarkaš imao je razloga za slavlje, a posebnu pažnju privukle su scene nakon završetka utakmice. Pajola se u Beogradskoj areni poljubio sa svojom devojkom, koja ga je bodrila sa tribina tokom velikog derbija.
KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Dok su navijači Partizana slavili pobedu nad najvećim rivalom, plejmejker crno-belih imao je i svoj poseban trenutak, koji je pokazao koliko mu podrška sa tribina znači.
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