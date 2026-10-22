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Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu, posle produžetka, gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 85:82 (31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7), u utakmici sedmog kola Evrolige.

KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 26 poena, uz pet asistencija i četiri skoka. Lamar Stivens je dodao 16 poena i šest skokova, dok je Kevarijus Hejs upisao 13 poena, osam skokova i tri blokade.

U ekipi Crvene zvezde najefikasniji je bio Kris Džons sa 22 poena, uz četiri skoka i četiri asistencije. Džordan Nvora je dodao 16 poena i osam skokova, dok je Semi Odželej postigao 13 poena.

Ključne poene na meču postigao je Aleksandro Pajola. Italijan je 17 sekundi pre kraja posle ofanzivnog skoka pogodio trojku. Zvezda u preostalom vremenu nije uspela da uputi šut ka košu Partizana.

 Ovo je bio deveti večiti derbi u Evroligi i prvi koji je rešen u produžetku. Međusobni skor je sada 6:3 u korist Partizana.

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Delije i Grobari se gadjaju bakljama Izvor: MONDO