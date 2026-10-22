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Čima Moneke je pred večiti derbi Evrolige između Partizana i Crvene zvezde samouvereno poručio da je došlo vreme da crveno-beli savladaju najvećeg rivala. Ipak, posle utakmice u Beogradskoj areni, njegove reči dobile su potpuno drugačiji kontekst, pošto na parketu nije uspeo da opravda očekivanja.

Jedan od najvažnijih igrača Zvezde u dosadašnjem delu sezone nije ostavio značajniji trag u najvećoj utakmici dosadašnjeg dela Evrolige. Moneke je večiti derbi završio sa svega dva poena i dva skoka, što je daleko od učinka koji su navijači crveno-belih očekivali od košarkaša koji je u prethodnom periodu često bio među predvodnicima ekipe.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Njegova izjava pred utakmicu privukla je veliku pažnju, a Nigerijac nije krio samopouzdanje kada je govorio o mogućnosti da Zvezda konačno savlada Partizan u evroligaškom okršaju. Takve reči dodatno su podigle očekivanja pred duel dva najveća srpska kluba.

"Neću reći ništa. Moramo da pobedimo. To je bukvalno to", poručio je Moneke.

Međutim, kada je počela utakmica, Moneke nije uspeo da pronađe pravi ritam i ostavi pečat kakav se od njega očekivao. U susretima ovog intenziteta često se traži da najveći igrači preuzmu odgovornost, a crveno-belima je u ovom slučaju očigledno nedostajao njegov veći doprinos.

Naravno, jedan meč ne može da izbriše sve ono što je Moneke pokazao tokom sezone, ali je kontrast između samouverene najave i skromnog statističkog učinka svakako upadljiv. U večitom derbiju nema mnogo prostora za prazne reči - sve se na kraju meri onim što se pokaže na parketu.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Moneke je želeo da najavi Zvezdin veliki trenutak, ali je derbi završio sa dva poena i dva skoka.

Kako kaže narodna izreka - ko visoko leti, nisko pada.

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