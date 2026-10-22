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Košarkaši Partizana savladali su u okviru 7. kola Evrolige Crvenu zvezdu posle produžetka sa 85:82 (31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7).

Partizan je stigao do četvrte pobede, čime se izjednačio sa večitim rivalom. Crno-beli su tako prekinuli niz od tri poraza, a crveno-beli prekinuli seriju od četiri uzastopne pobede.

Junak meča bio je Alesandro Pajola koji je 17 sekundi pre kraja produžetka pogodio trojku sa osam metara.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon meča, novinarima se obratio trener Partizana Đoan Penjaroja:

- Utakmica u kojoj smo imali dobre intervale, loše intervale, ali mislim da smo zaslužili pobedu. Jasno je da nismo igrali dobro u poslednjoj četvrtini, mučili smo se u napadu, verovatno smo bili i malo umorni. Nismo imali dobar protok lopte, ali smo pobedili i ponosan sam na moje igrače koji su verovali sve vreme, čak i kada smo promašili četiri penala u završnici meča.

Upitan je Penjaroja zašto napad Partizana ne izgleda toliko sjajno kada na parketu nema Karlika Džonsa.

- Jasno je da je Karlik veoma bitan za nas, ali je nemoguće pobediti samo s njim. Mislim da su svi igrči odigrali veoma dobro, jasno je da neki igrači i dalje nemaju iskustva, ali mislim da će se to promeniti u narednom periodu. Naravno, Karlik je veoma bitna, ali, na primer, i Žofri je odigrao odlična četiri minuta na početku, Lamar je bio veoma dobar tokom čitavog meča, Pajola je pogodio trojku iako je promašio dva penala pre toga. Siguran sam da će i ostali igrači napredovati, idemo dan po dan.

Pričao je trener Partizana i o atmosferi.

- Ovo je veliko iskustvo za igrače koji su tek stigli u Evropu. Ovo je neverovatna atmosfera... Voleo bih da igramo bez prekida, bez baklji, ali je atmosfera zaista sjajna. Nadam se da su igrači uživali.

Penjaroja nije želeo da komentariše suđenje.

- Ne želim da komentarišem suđenje.

Partizan u narednom meču u ABA ligu igra protiv Spartaka.

- Neće biti laka utakmica, ekipa je umorna, treba da pripremimo tešku utakmicu na gostovanju, moraćemo da korstimo čitav sastav i da igramo dobru utakmicu, ako želimo da pobedimo - zaključio je Đoan Penjaroja.