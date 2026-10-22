Oba tima sad imaju i po četiri pobede i tri poraza u Evroligi - Partizan zauzima 11. mesto na tabeli, dok je Crvena zvezda osma.
Evroliga
DRAMA KAKVA SE NE PAMTI, PAJOLA TROJKOM REŠIO EVROLIGAŠKI VEČITI DERBI! Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice! VIDEO
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Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu, posle produžetka, ekipu Crvene zvezde 85:82 (31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7), u utakmici sedmog kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 26 poena, uz pet asistencija i četiri skoka. Lamar Stivens je dodao 16 poena i šest skokova, dok je Kevarijus Hejs upisao 13 poena, osam skokova i tri blokade.
KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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U ekipi Crvene zvezde najefikasniji je bio Kris Džons sa 22 poena, uz četiri skoka i četiri asistencije. Džordan Nvora je dodao 16 poena i osam skokova, dok je Semi Odželej postigao 13 poena.
Ovo su najzanimljiviji momenti sa večitog derbija:
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