AUUU, OVAKO LJUTOG VLADU ĐUROVIĆA NIKAD NISMO VIDELI! Bio je šokiran startnom postavom Zvezde: Krivicu za poraz od Partizana je svalio na jednog čoveka
Stručni komentator TV Arena sport Vlade Đurović prilično se iznervirao posle večitog derbija odigranog u četvrtak uveče.
Partizan je savladao Crvenu zvezdu posle produžetka čudesnom trojkom Alesandra Pajole.
Đurović je u analizi meča priznao da je bio nervozan tokom meča, a za poraz je okrivio jednog čoveka - trenera Zvezde Ibona Navara.
"Zaslužena pobeda Partizana. Da je Zvezda dobila, to bi bilo na sreću. Mene je Navaro toliko razočarao‚ da to moram da kažem. Prvo, on je počeo sa postavom koja ne bi mogla nijednu ekipu u ABA ligi da dobije. To je eksperimentalna postava koja ni na treningu nije igrala. Nema ni glavu ni rep, ni centra ni plejmejkera. Navaro mora da shvati da je njegov najbolji igrač Kris Džons, da je najbolji strelac Nvora i da je treći najbitniji igrač Odželej. Sve ostale može da menja kako hoće, ali ova trojica moraju da imaju tretman. Partizan je čitavo vreme koristio to što mu je Zvezda dala fore. Nije mi jasno, mislim da ni Navaru nije jasno kako je došao u situaciju da pobedi. Vajler-Beb je u prvom poluvremenu igrao 12 minuta, Džons osam. Džons dao 11 poena, ovaj tri... Dalje, Karter igra više nego što treba. Dokle će tako da deli minutažu", grmeo je Đurović.
Iskusni stručnjak smatra da je Zvezda slabo pripremila utakmicu.
"Toliko slabo pripremljena utakmica. Nit je branio unutra, nit je branio trojke na početku. Pogledajte, najviše na liniji penala su Odželej i Izundu. Svaki put kad je Odželej primio loptu u reketu bio je faul. Znaju da nema šanse da bude 2 od 2. To je pripremljeno, gledano, statistika... Šta je uradila Zvezda od onog što su dogovarali? Svi znaju da Karlik Džons prodire u desnu stranu. Svaki put je prodro u desnu stranu i dao koš. Partizan je za poluvreme dao 52 poena, a Panatinaikosu za celu utakmicu 55 poena. Ne slažem se kako Navaro vodi utakmicu. Svojom početnom postavom je baš iznervirao navijače Zvezde. Moglo je da bude 5-2, a on izgubi tako ladno. Navaro je kriv što je Zvezda izgubila, ja to smem da kažem".