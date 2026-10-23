"Zaslužena pobeda Partizana. Da je Zvezda dobila, to bi bilo na sreću. Mene je Navaro toliko razočarao‚ da to moram da kažem. Prvo, on je počeo sa postavom koja ne bi mogla nijednu ekipu u ABA ligi da dobije. To je eksperimentalna postava koja ni na treningu nije igrala. Nema ni glavu ni rep, ni centra ni plejmejkera. Navaro mora da shvati da je njegov najbolji igrač Kris Džons, da je najbolji strelac Nvora i da je treći najbitniji igrač Odželej. Sve ostale može da menja kako hoće, ali ova trojica moraju da imaju tretman. Partizan je čitavo vreme koristio to što mu je Zvezda dala fore. Nije mi jasno, mislim da ni Navaru nije jasno kako je došao u situaciju da pobedi. Vajler-Beb je u prvom poluvremenu igrao 12 minuta, Džons osam. Džons dao 11 poena, ovaj tri... Dalje, Karter igra više nego što treba. Dokle će tako da deli minutažu", grmeo je Đurović.