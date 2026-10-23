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Crno-beli su u prvom ovosezonskom derbiju u Evroligi pobedili Crvenu zvezdu pogotkom Alesandra Pajole 17 sekundi do kraja utakmice.

Partizan je imao veliku prednost koju je ispustio, a nakon što je Zvezda neutralisala zaostatak meč je otišao u produžetke.

Domaćin sa ove utakmice je pobedio trojkom Italijana u poslednjem napadu za Partizan.

KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bek koji je odigrao svoj prvi večiti derbi je izrastao u heroja, a Zvezda u poslednjem napadu nije uspela da uputi šut.

Ubrzo nakon što je utakmica završena Partizan je na društvenim mrežama objavio novi, potpuno drugačiji snimak poslednjeg napada.

Na njemu je odlično prikazana reakcija navijača u trenutku kada je lopta, nakon šuta Pajole, prošla kroz obruč.

Pogledajte trojku Pajole iz novog ugla:

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Bonus video:

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Slavlje Partizana u Areni posle pobede u derbiju Izvor: MONDO