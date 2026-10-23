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Španac je poručio da su uprkos tome, crveno-beli i dalje imali izglednu šansu da dođu do pobede u tom duelu, koju nisu uspeli da iskoriste.

"Čestitam Partizanu na pobedi. Mislim da su u većini utakmice bili veoma dobri. Dominirali su u prvom poluvremenu, dok je naše prvo poluvreme bilo veoma razočaravajuće. U trećoj četvrtini smo našli tu energiju, pratili plan igre i utakmica je počela da se menja. U poslednjoj deonici se energija utakmice promenila potpuno. Imali smo šansu da pobedimo pre produžetka, nismo to iskoristili, i onda u produžetku nismo uhvatili dva ofanzivna skoka i to je bilo jako bitno", naveo je Ibon Navaro na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Košarkaši Crvene zvezde su na gostujućem terenu u Beogradu, posle produžetka izgubili od gradskog rivala, ekipe Partizana 82:85.

"Mislim da je Partizan odigrao dobru utakmicu. Bili su dobri u odbrani, sem u poslednjoj deonici, kad je talenat mojih igrača došao do izražaja. Mislim da smo bili bolji kad smo igrali našu timsku igru u napadu", rekao je Navaro.

Loš poslednji napad

Navaro je naveo da je plan u poslednjem napadu, u kom crveno-beli nisu uspeli ni da upute šut ka košu, bio da se igra preko Džereda Batlera.

"Hteli smo da napravimo dobru poziciju za Batlera. Mislili smo da je on bio igrač kome treba tad dati loptu. Pokušali smo da odvučemo čuvara sa Davidom Kremerom, ali to nismo dobro uradili", kazao je Navaro.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Navaro je rekao da njegova ekipa mora da uči iz ove utakmice i da analizira zašto je bila toliko loša u prvom poluvremenu.

Crvena zvezda, koja je porazom prekinula svoj niz od četiri uzastopna trijumfa u Evroligi, zauzima osmo mesto na tabeli sa sa skorom 4/3.

Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Makabi iz Tel Aviva.

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