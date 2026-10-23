POSLE DRAME I POBEDE U DERBIJU - PARTIZAN OZVANIČIO NOVO POJAČANJE! Dileme više nema: Crno-beli rešili NAJVEĆI PROBLEM!
- Partizan je dan posle pobede u večitom derbiju ozvaničio novo pojačanje - ugovor je potpisao krilni centar Robert Frenks.
- Amerikanac stiže iz kineskog Nanjinga, a prethodno je igrao u Japanu, Australiji, Izraelu i NBA ligi za Orlando.
Četvrtak veče završilo se na najlepši mogući način za navijače Partizana. Trojkom Alesandra Pajole ostvarena je pobeda u prvom večitom derbiju ove sezone, a već jutro nakon uzbudljive utakmice u Beogradskoj areni klub iz Humske potvrdio je i novo pojačanje.
Kako je zvanično objavljeno, ugovor sa crno-belima potpisao je krilni centar Robert Frenks.
Američki krilni centar u Beograd dolazi posle angažmana u kineskom Nanjingu. Prethodne tri godine proveo je u Japanu nastupajući za Nagoju i Ibaraki, dok je tokom karijere igrao i u Australiji (Brizbejn, Adelejd) i Izraelu (Hapoel Gilboa Galil).
Njegovim dolaskom Partizan će rešiti najveći problem pošto mu je pozicija krilnog centra bila najkritičnija od starta sezone.
Frenks iza sebe ima i NBA iskustvo u dresu Orlanda, a 2021. godine osvojio je Razvojnu ligu sa ekipom Lejklend.
BONUS VIDEO: