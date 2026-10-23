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Četvrtak veče završilo se na najlepši mogući način za navijače Partizana. Trojkom Alesandra Pajole ostvarena je pobeda u prvom večitom derbiju ove sezone, a već jutro nakon uzbudljive utakmice u Beogradskoj areni klub iz Humske potvrdio je i novo pojačanje.

Kako je zvanično objavljeno, ugovor sa crno-belima potpisao je krilni centar Robert Frenks.

Robert Frenks, novo pojačanje KK Partizan Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Američki krilni centar u Beograd dolazi posle angažmana u kineskom Nanjingu. Prethodne tri godine proveo je u Japanu nastupajući za Nagoju i Ibaraki, dok je tokom karijere igrao i u Australiji (Brizbejn, Adelejd) i Izraelu (Hapoel Gilboa Galil).

Njegovim dolaskom Partizan će rešiti najveći problem pošto mu je pozicija krilnog centra bila najkritičnija od starta sezone.

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Robert Frenks Foto: KK PARTIZAN

Frenks iza sebe ima i NBA iskustvo u dresu Orlanda, a 2021. godine osvojio je Razvojnu ligu sa ekipom Lejklend.

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Rade Zagorac na utakmici Partizan-Panatinaikos Izvor: MONDO