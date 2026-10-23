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Crno-beli su u dramatičnoj utakmici nakon produžetka pobedili večitog rivala u okviru sedmog kola Evrolige i to pogotkom Alesandra Pajole za tri poena.

Domaćini su bili bolji u najvećem delu utakmice, a Zvezda je uspela da se vrati i dođe u situaciju da pobedi, ali je na kraju Partizan uspeo da prekine niz od tri poraza.

Utakmici je prethodila bizarna povreda Čime Monekea. Nigerijac je tokom zagrevanja pao preko fotoreportera koji je sedeo na parketu pored koša.

Kamere su snimile Monekea dok u bolu sedi na terenu, a snimak je objavio "Mozzart sport" na društvenoj mreži Instagram.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Moneke igrao, ali...

Čima Moneke nije bio u startnoj petorci, ali se našao na terenu. U prvom poluvremenu je igrao devet minuta, a u drugom samo sedam uz napomenu da nije ulazio u igru u poslednjoj četvrtini.

Za 16 minuta je uputio samo dva šuta, postigao dva poena i upisao dva skoka i jednu asistenciju.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Da li je sve to povezano sa pehom koji je doživeo pred početak utakmice biće verovatno poznato u narednim danima.

Bonus video: