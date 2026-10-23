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Partizan je kao domaćin u sedmom kolu Evrolige pobedio Crvenu zvezdu, a utakmica pred punim tribinama Beogradske arene je završena rezultatom 85:82.

Vlade Đurović je posle utakmice za poraz crveno-belih okrivio trenera Ibona Navara, a osim što je poručio da je Partizan zasluženo pobedio i kritikovao španca sa klupe Zvezde, zbog između ostalog i odabira startne petorke, nekadašnji srpski trener je rekao i da je njegov kolega iz Partizana Đoan Penjaroja uradio mnogo bolje svoj deo posla.

"Penjaroja je vodio utakmicu da dobije, to je i uradio. Jedna lopta je odlučila. Pomenuli ste sedam igrača Partizana koji su odigrali odličnu utakmicu, možda i najbolje utakmice ove sezone. A u Zvezdi ko je igrao dobro? Čak i Nvora koji je igrao dobro i dao 16 poena nije bio sjajan, ponešto Džons i Odželej. Sve ostalo slabo. Bez učinka Davidovac, Moneke, Đurišić, pa Boldvin, evo šta je uradio Krejmer? Izundu je takođe bio očajan i opet je Zvezda mogla da pobedi", rekao je Vlade Đurović i dodao:

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"I tu je 19 hiljada navijača, atmosfera neviđena, sve vas (Partizan, prim. aut.) to nosilo i jedva ste pobedili Zvezdu. To je ono što smo rekli - Zvezda ima bolji tim, drugo je što Navaro to nije izvukao. I kako je počeo, potcenjivački, za razliku od Penjaroje koji je izvukao maksimum".

Nepravedan tretman prema Džonsu?

Smatra Đurović i da bi Navaro morao da još bolje koristi Krisa Džonsa kojeg ističe kao najboljeg košarkaša crveno-belih.

Istakao je iskusni analitičar da se u Partizanu jasno zna ko je najvažniji igrač, za razliku od Crvene zvezde.

"Zna dobro Penjaroja i neće da kaže jer je pametan, ali zna da mu je Karlik Džons glavni igrač, a Navaro ne da ne zna, nego ne bi voleo da je neko glavni. Da li je to moguće? I da neće da proglasi ko je najbolji strelac? Znalo se i u NBA ko je najbolji igrač i na njega igraš. Pa Leri Bird, pa Džordan. Navaro svima govori da mogu da šutnu, pa daj neku akciju za njega (za Džonsa), ne može da igrač čim promaši izađe. Šta on vidi u Niku Vejler-Babu, ja ne znam, da li stvarno misli da može da se dobije utakmica s njim kad je na terenu?", zaključio je Đurović.

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