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Košarkaši Olimpije iz Milana nastavljaju sa serijom loših rezultata u Evroligi. Sinoćnim porazom od Barselone upisali su već šesti neuspeh u elitnom takmičenju ove sezone.

Učinkom od samo jedne pobede u uvodnih sedam kola, tim iz Milana izjednačio je negativan klupski rekord. Ovakav start bio je povod da vodeći italijanski listovi upute oštre kritike na račun ekipe koju predvodi Pepe Poeta.

Igra prikazana protiv Barselone donela je Poetinim izabranicima brojne kritike i zvižduke sa tribina, što prema oceni novinara „Gazete delo sport” više nikoga ne iznenađuje.

"Zvižduci na kraju utakmice više nisu vest. Čini se kao da je iza nas već četiri meseca sezone, a zapravo je prošao samo jedan", stoji u delu tekst spomenutog lista koji se odnosi na nastavak agonije Poetinog tima.

Iako su se na udaru medija našle sve glavne zvezde, najžešće kritike pretrpeo je reprezentativac Srbije Marko Gudurić, nakon jedne od slabijih partija u karijeri.

"Izuzev Gudurića, koji umesto da igra kao najplaćeniji igrač u timu, tone u crnu rupu čiju gravitaciju kao da ne uzima u obzir, razlika u osećaju za hitnost, beskompromisnosti i razumevanju trenutka sa kojom igra druga petorka - očigledna je", stoji u delu teksta koji se odnosi na reprezentativca Srbije.

1/8 Vidi galeriju Marko Gudurić u dresu Olimpije Foto: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Claudio Degaspari / imago sportfotodienst / Profimedia

Kritičan je bio i „Korijere dela sera”, uz podsećanje da Armani nije imao ovako loš početak evropske sezone još od godine 2009/10, dok su u dvorani preovladali zvižduci i uvrede.

"Ovaj sumorni učinak „zapečaćen” je porazom od Barselone rezultatom 81:89, u dvorani „Forum” koja je bila podeljena između ravnodušnosti i zvižduka. Na kraju su preovladali zvižduci, uz pokoju uvredu, mada niko nije sasvim znao koga tačno da okrivi, s obzirom na to da ova verzija „Armanija” iz utakmice u utakmicu deluje potpuno drugačije", stoji u tekstu.

Autor teksta naglašava da su ključni razlozi poraza bili ofanzivni skokovi rivala i izgubljene lopte. Glavni nosioci igre - Metjuz, Gudurić i Rajt - ponovo su podbacili, dok je na suprotnoj strani Kevin Panter preuzeo odgovornost u odlučujućim momentima.

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