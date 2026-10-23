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Nemanja Nedović trenutno boravi u Beogradu, gde čeka rasplet situacije i odluku o nastavku karijere. Poslednjih dana učestale su vesti o njegovom potencijalnom prelasku u Makabi, a da se ne radi o pukim nagađanjima zvanično je potvrdio i trener izraelskog tima, Oded Kataš.

Nemanja Nedović Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, Starsport, www.kkcrvenazvezda.rs

Šef stručnog štaba Makabija otkrio je da rukovodstvo kluba i sportski direktor Klaudio Koldembela razmatraju nekoliko opcija za pojačanje, a da se među kandidatima nalazi i srpski bek.

"On je jedan od igrača na listi. Neću ulaziti u detalje o njegovom ugovoru. Razgovaraćemo o tome sa Klaudijom Koldembelom i doneti odluke", kazao je izraelski trener posle poraza od Real Madrida.

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