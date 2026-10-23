Nedović bi mogao da se vrati na evroligaške terene jer je za njega zainteresovan Makabi!
Evroliga
BUM - VRAĆA SE NEMANJA NEDOVIĆ? "On je jedan od igrača na listi, neću ulaziti u detalje ugovora..."
- Nemanja Nedović boravi u Beogradu i čeka odluku o nastavku karijere, dok se sve češće pominje njegov prelazak u Makabi.
- Trener Oded Kataš potvrdio je da je srpski bek na listi želja izraelskog kluba.
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Nemanja Nedović trenutno boravi u Beogradu, gde čeka rasplet situacije i odluku o nastavku karijere. Poslednjih dana učestale su vesti o njegovom potencijalnom prelasku u Makabi, a da se ne radi o pukim nagađanjima zvanično je potvrdio i trener izraelskog tima, Oded Kataš.
Nemanja Nedović Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, Starsport, www.kkcrvenazvezda.rs
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Šef stručnog štaba Makabija otkrio je da rukovodstvo kluba i sportski direktor Klaudio Koldembela razmatraju nekoliko opcija za pojačanje, a da se među kandidatima nalazi i srpski bek.
"On je jedan od igrača na listi. Neću ulaziti u detalje o njegovom ugovoru. Razgovaraćemo o tome sa Klaudijom Koldembelom i doneti odluke", kazao je izraelski trener posle poraza od Real Madrida.
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