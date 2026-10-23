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Crno-beli su u utakmici koja je završena rezultatom 85:82 nakon produžetka stigli do četvrtog trijumfa u evropskom takmičenju ove sezone, a veliko slavlje navijačima Partizana u Beogradskoj areni je doneo Alesandro Pajola koji je pogodio trojku 17 sekundi do kraja.

Crvena zvezda u narednom napadu nije uspela da šutne, pa je usledila i proslava pobede.

Bila je ovo peta uzastopna pobeda Partizana protiv večitog rivala, zahvaljujući čemu je potvrđena trenutna dominacija koja je uspostavljena kada je reč o mečevima sa Crvenom zvezdom.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, crno-beli su u poslednjih osam okršaja protiv ekipe sa Malog Kalemegdana ostvarili sedam pobeda. Dobro je poznato koliko je prethodnih godina bilo teško pobediti u derbiju kao gost i jeste Partizan u pomenutoj seriji pet puta bio kao domaćin, a tri puta bio gost, ali je u ta tri meča ostvario dve pobede.

Takođe, ovo je prvi put da je Partizan vezao pet pobeda u derbijima još od 2012. godine.

Poslednjih osam večitih derbija: Partizan - Crvena zvezda 85:77, 21.4.2025, ABA liga, Ž. Obradović - Sferopulos Partizan - Crvena zvezda 79:76, 12.12.2025, Evroliga, Ocokoljić - S. Obradović Crvena zvezda - Partizan 100:96, 22.3.2026, ABA liga, S. Obradović - Penjaroja Crvena zvezda - Partizan 82:89, 2.4.2026, Evroliga, S. Obradović - Penjaroja Partizan - Crvena zvezda 81:74, 19.4.2026, ABA liga, Penjaroja - S. Obradović Partizan - Crvena zvezda 100:94, 18.5.2026, ABA liga, Penjaroja - S. Obradović Crvena zvezda - Partizan 78:89, 21.5.2026, ABA liga, S. Obradović - Penjaroja Partizan - Crvena zvezda 85:82, 22.10.2026, Evroliga, Penjaroja - Navaro Nekoliko derbija do kraja sezone

Kada je reč o aktuelnoj sezoni, izvesno je da će dva najveća srpska kluba igrati još jednu utakmicu. Reč je drugom susretu u Evroligi, on je zakazan za 11. februar sledeće godine i u njemu će Crvena zvezda biti domaćin.

U nastavku sezone bi večiti rivali mogli još nekoliko puta da se nađu zajedno na terenu.

Odmah nakon evroligaškog derbija u februaru sledi pauza za nacionalne kupove, a na Kupu Radivoj Koraća mogli bi još jednom da gledamo okršaj večitih rivala.

Zatim, put beogradskih klubova bi mogao da se ukrsti i u ABA ligi već u Top 8 fazi gde se igraju dve utakmice protiv svakog protivnika, a onda i u četvrtfinalu. Na fajnal for će proći ekipa koja stigne do dve pobede u seriji, a onda sledi F4 turnir i eliminacioni sistem.

Dakle do kraja sezone ćemo gledati sigurno još jedan derbi, a moglo bi da ih bude još nekoliko. Naravno, postoji šansa da se timovi sastanu i u kasnijoj fazi Evrolige - plej-inu, osmini finala, ili možda završnom F4 turniru...

Za pobede u derbiju otpusti Obradovića!

Partizan je u dominaciju nad večitim rivalom ušao pravo iz ambisa u kojem se nalazio dugo.

Crvena zvezda je u 12 derbija ostvarila 11 pobeda, a zanimljivo je da između uspešnog perioda crveno-belih i trenutne serije Partizana, nije bilo "prelaznog perioda", već je aktuelni finalista ABA lige odmah započeo dobre rezultate.

Ono što može da bude posebno interesantno jeste da su u obe serije glavni "gubitnici" bili Obradovići.

Željko Obradović je izgubio svih 11 derbija u pomenutom naletu Crvene zvezde, dok je Saša Obradović kao trener sa crveno-belima izgubio pet utakmica u aktuelnoj seriji.

Željko Obradović i Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jedan derbi je izgubio Janis Sferopulos, jedan Đoan Penjaroja,.a sada je ukus poraza u svom prvom derbiju osetio i Ibon Navaro.

Moneke ne može da izađe iz kanala

Jedna od najvećih želja Čime Monekea otkako je došao u Crvenu zvezdu je pobeda u derbiju i on to ne krije.

Nigerijac je pred poslednju utakmicu protiv Partizana doživeo peh i bizarnu povredu tokom zagrevanja, kada je zgazio na fotoreportera i nakon toga završio na parketu.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Moneke je nekoliko puta javno govorio o mečevima protiv velikog rivala i želji da oseti čari pobede.

Pre utakmice je poručio da ekipa "mora da odnese pobedu" bez daljeg objašnjavanja, ali nakon meča mu ostaje da se pomiri sa činjenicom da protiv Partizana ima učinak od pet poraza, bez pobede.

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