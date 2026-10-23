Slušaj vest

Skromno je reći da je večiti derbi bio najbolja utakmica ove sezone u Evroligi. Skromno, pošto je to bio "kompletan paket", sve ono što jedna košarkaška utakmica može da ponudi.

Partizan je savladao Crvenu zvezdu posle produžetka u 7. kolu Evrolige, pa večiti sada dele istu sudbinu na tabeli sa po četiri pobede i tri poraza.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bio je ovo deveti večiti derbi u Evroligi koji je, poput svojih prethodnika, potvrdio je ono što i "vrapci na grani znaju" - u pitanju je jedinstven sportski fenomen, neverovatna atmosfera, strast koja se teško meri sa bilo čim, ali i sportski pritisak koji ne može da se poredi sa običnim mečevima.

"Arena" je i u četvrtak uveče bila najluđe mesto u Evropi. Pretraživanje društvenih mreža otkriće vam da su na utakmici bili prisutni Grci, Korejci, Nemci, Englezi, Amerikanci, Kinezi, Rusi, Španci, Brazilci... i ko zna ko sve ne. I svi idu kući sa zaključkom da su gledali uživo "majku svih utakmica u ovom takmičenju".

Da skratim, večiti derbi je duša Evrolige.

Pa, ako je već tako, postavlja se pitanje, zašto onda tamo neki drugi klubovi dobijaju status franšiza, a večiti se (još uvek) zaobilaze?

Hoće li novac zaista biti jedino merilo za 13 klubova-akcionara pri odlučivanju?

"Šta vredi čoveku da zadobije ceo svet, a duši svojoj naudi?"

U prevodu, dobićete novac, a izgubiti dušu (večiti derbi).

Zato, gospodo glasači, pamet u glavu. Morate biti svesni šta gubite ako Partizanu i Crvenoj zvezdi ne dodelite status franšiza.

Utakmica u četvrtak uveče je pokazala da Evroliga zaslužuje da bude i duševno bogata.