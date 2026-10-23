Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu u večitom derbiju, a podršku sa tribina pružila im je i Ivana Martinović, poznata voditeljka popularnog podkasta "Kurir 1 na 1 Gymcast" koji se emituje na YouTube kanalu Kurira.

Ivana, koja je u javnosti prepoznatljiva po promociji sporta i zdravog načina života, pratila je utakmicu iz neposredne blizine terena.

Ivana Martinović na poslednja dva evroligaška meča Partizana Foto: Kurir Sport

Njen dolazak i vrhunski stajling privukao je pažnju prisutnih navijača.

- Energija u Areni je uvek neverovatna i pravo je uživanje pratiti Partizan uživo. Protiv Panatinaikosa rezultat nije bio kakav smo očekivali, ali zato sinoć - jeste. Kroz podkast '1 na 1' svakodnevno razgovaram sa sportistima i znam koliko je truda potrebno za ovakve pobede, tako da sve čestitke idu njima. Nastavljam da bodrim Partizan i u narednim utakmicama - poručila je Ivana Martinović.

Ne propustiteFudbal"ILI SMO MI BILI LUDI ILI SU OVI DANAS" Ivica Iliev otvorio dušu: Kakav crni izlazak u grad kada se izgubi u dresu Partizana! Propuštao sam svadbe, krštenja...
Ivica Iliev u teretani
FudbalNENAD LALATOVIĆ: Želim da se vratim u Zvezdu! Pomogao sam klubu kada je bilo najteže
Nenad Lalatovic.png
Fudbal"ZARAĐIVAO SAM U ZVEZDI 5.000 EVRA MESEČNO" Čuveni trener otkrio i plate igrača: Oni su imali...
Nenad Lalatović
SportU ZVEZDU SAM DOŠAO U NAJGOREM MOGUĆEM TRENUTKU- Nenad Lalatović u podkastu "1 na 1 Gymcast“ otvoreno o Crvenoj zvezdi večeras od 20h na Kurirovom YouTube kanalu
PR podkast 1 na 1, večeras.jpg
Fudbal„U ZVEZDU SAM DOŠAO U NAJGOREM MOGUĆEM TRENUTKU“- Nenad Lalatović u podkastu „1 na 1 Gymcast“ otvoreno o periodu provedenom u Crvenoj zvezdi
1 na 1 Gymcast

00:50
Gurović Izvor: Kurir