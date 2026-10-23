Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu u večitom derbiju, a podršku sa tribina pružila im je i Ivana Martinović , poznata voditeljka popularnog podkasta "Kurir 1 na 1 Gymcast" koji se emituje na YouTube kanalu Kurira.

Ivana, koja je u javnosti prepoznatljiva po promociji sporta i zdravog načina života, pratila je utakmicu iz neposredne blizine terena.

- Energija u Areni je uvek neverovatna i pravo je uživanje pratiti Partizan uživo. Protiv Panatinaikosa rezultat nije bio kakav smo očekivali, ali zato sinoć - jeste. Kroz podkast '1 na 1' svakodnevno razgovaram sa sportistima i znam koliko je truda potrebno za ovakve pobede, tako da sve čestitke idu njima. Nastavljam da bodrim Partizan i u narednim utakmicama - poručila je Ivana Martinović.