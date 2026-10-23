GRMELO JE SINOĆ U ARENI! Crno-beli na parketu, a Ivana pored terena! Prelepa voditeljka mamila uzdahe (FOTO)
- Partizan je pobedio Crvenu zvezdu u večitom derbiju, uz veliku podršku sa tribina u Areni. Ivana Martinović pratila je meč tik uz teren i privukla pažnju navijača.
- Voditeljka je poručila da joj je energija u Areni uvek neverovatna i da nastavlja da bodri Partizan i u narednim utakmicama.
Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu u večitom derbiju, a podršku sa tribina pružila im je i Ivana Martinović, poznata voditeljka popularnog podkasta "Kurir 1 na 1 Gymcast" koji se emituje na YouTube kanalu Kurira.
Ivana, koja je u javnosti prepoznatljiva po promociji sporta i zdravog načina života, pratila je utakmicu iz neposredne blizine terena.
Njen dolazak i vrhunski stajling privukao je pažnju prisutnih navijača.
- Energija u Areni je uvek neverovatna i pravo je uživanje pratiti Partizan uživo. Protiv Panatinaikosa rezultat nije bio kakav smo očekivali, ali zato sinoć - jeste. Kroz podkast '1 na 1' svakodnevno razgovaram sa sportistima i znam koliko je truda potrebno za ovakve pobede, tako da sve čestitke idu njima. Nastavljam da bodrim Partizan i u narednim utakmicama - poručila je Ivana Martinović.