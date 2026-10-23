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Tajler Dorsi mogao bi uskoro da napusti Olimpijakos i karijeru nastavi u PAOK-u, prenosi italijanska „La Repubblica“.

Prema navodima ovog lista, američko-grčki bek veoma je blizu dogovora sa klubom iz Soluna, koji sa klupe predvodi Andrea Trinkijeri, oko unosnog trogodišnjeg ugovora.

Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport

Dorsi je nedavno udaljen iz ekipe Olimpijakosa na mesec dana zbog komentara upućenih ljudima iz kluba putem Instagrama, što je dodatno podgrejalo spekulacije o njegovom odlasku.

Ukoliko se informacije iz Italije obistine, PAOK bi mogao da dobije veliko pojačanje, dok bi Olimpijakos ostao bez jednog od svojih bekova.

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