Tajler Dorsi na korak do prelaska u PAOK, prema izvorima iz Italije. Ugovor bi mogao biti trogodišnji.
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BOMBA! Tajler Dorsi na korak do crno-belog dresa?
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Tajler Dorsi mogao bi uskoro da napusti Olimpijakos i karijeru nastavi u PAOK-u, prenosi italijanska „La Repubblica“.
Prema navodima ovog lista, američko-grčki bek veoma je blizu dogovora sa klubom iz Soluna, koji sa klupe predvodi Andrea Trinkijeri, oko unosnog trogodišnjeg ugovora.
Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport
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Dorsi je nedavno udaljen iz ekipe Olimpijakosa na mesec dana zbog komentara upućenih ljudima iz kluba putem Instagrama, što je dodatno podgrejalo spekulacije o njegovom odlasku.
Ukoliko se informacije iz Italije obistine, PAOK bi mogao da dobije veliko pojačanje, dok bi Olimpijakos ostao bez jednog od svojih bekova.
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