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Litvanski klub odlučio je da vrati američkog beka zbog problema sa povredama u spoljnoj liniji, pre svega zbog ponovne povrede startnog plejmejkera Najdžela Vilijamsa-Gosa.

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"Odluka je doneta nakon što je Najdžel Vilijams-Gos obnovio povredu. Posle obavljenih pregleda videli smo da situacija nije toliko ozbiljna kao prvi put, ali će mu ipak biti potrebno još vremena za oporavak. Svakodnevno pratimo njegovo stanje, a naredne nedelje obavićemo nove preglede i proceniti kako napreduje", rekao je predsednik Žalgirisa Paulius Jankunas.

Evans je već upoznat sa klubom i zahtevima litvanskog velikana.

"Bilo nam je potrebno brzo rešenje, a o Kinu imamo mnogo informacija. On poznaje organizaciju, kao što i mi dobro znamo njegove kvalitete i ono što može da nam donese. Svesni smo i oblasti u kojima još mora da napreduje posle svih povreda, ali to je prirodno", istakao je Jankunas i nastavio:

"Kinan dolazi da pomogne timu. On nije nikakav spasilac koji će nas izvući iz problema. Nije to poenta. Potreban nam je dodatni igrač koji može da bude deo rotacije i doprinese boljoj igri čitave ekipe", poručio je Jankunas.

Podsetimo Žalgiris već narednog petka dočekuje Partizan u okviru 9. kola Evrolige.