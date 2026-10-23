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Posle Antonija Rivsa, u Beograd je stigao i Robert Frenks, novi krilni centar Partizana koji će se prvi put oprobati u Evroligi. Amerikanac je na aerodromu Nikola Tesla govorio o dolasku u crno-beli tabor i očekivanjima pred novi izazov.

Frenks nije mnogo razmišljao kada se pojavila mogućnost da zaigra za Partizan, svestan veličine kluba i prilike koja mu se ukazala.

1/4 Vidi galeriju Robert Frenks, novo pojačanje KK Partizan Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

- Agent mi je otvorio mogućnost da pređem u Partizan, a znao sam samo da klub igra u Evroligi i da je to odlična prilika za mene. To je ogromna prilika. Na kraju je to bila laka odluka za mene - poručio je Amerikanac.

Novi košarkaš crno-belih istakao je da je i ranije pratio Evroligu i bio impresioniran atmosferom na utakmicama Partizana, a sada će imati priliku da je doživi iz prve ruke.

- Prateći Evroligu, uvek sam mogao da vidim koliko su utakmice lude i koliko su navijači strastveni. Posmatrajući sa strane, stekao sam određena saznanja o klubu - rekao je Frenks.

Partizan od njega očekuje da donese dodatni kvalitet u šutu za tri poena, koji je ekipi nedostajao tokom prethodnih utakmica, ali Amerikanac naglašava da je spreman da doprinese na svaki način.

- Šta god trener zatraži od mene, spreman sam. Jednostavno želim da pomognem timu da dođe do pobede. Mogu da pomognem šuterskim umećem, košarkaškom inteligencijom… U suštini, šta god trener bude tražio od mene - istakao je novi igrač Partizana.

Frenks je tokom karijere nastupao u Razvojnoj ligi, Australiji i Aziji, a posebno se istakao odličnim šutem za tri poena. U Partizanu ga čeka i poznato lice, pošto je sa Karlikom Džonsom igrao u Letnjoj ligi 2021. godine.

Amerikanac je svestan da ga očekuje prilagođavanje evropskoj košarci, ali ne krije uzbuđenje zbog novog izazova.

- Biće ovo izazov. Evropska košarka se razlikuje od svih ostalih. Ali spreman sam za taj izazov. Ja sam takmičar i osećam da moj stil i moje karakteristike odgovaraju evropskoj košarci. Uzbuđen sam! - poručio je Frenks.

Za kraj, jasno je definisao svoje ciljeve u crno-belom dresu.

- Želim da pomognem timu da pobeđuje, da pobeđuje mnogo! Što se mene lično tiče, želim da pokažem da pripadam ovde. Ne želim da isključim bilo kakvu mogućnost, već samo da pokažem da mogu da igram na ovom nivou i da pomognem timu da pobeđuje - zaključio je Amerikanac.

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