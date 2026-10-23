Ostoja Mijailović se oglasio nakon pobede Partizana nad Crvenom zvezdom, čestitajući igračima na trijumfu.
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OGLASIO SE OSTOJA MIJAILOVIĆ NAKON POBEDE U VEČITOM DERBIJU: Evo šta je poručio predsednik Partizana!
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Predsednik PartizanaOstoja Mijailović oglasio se na društvenoj mreži Tviter nakon velike pobede crno-belih nad Crvenom zvezdom rezultatom 85:82 u sedmom kolu Evrolige.
Mijailović je imao kratku, ali jasnu poruku nakon trijumfa u večitom derbiju:
KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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"Gospodo, čestitam", napisao je prvi čovek crno-belih.
Ostoja Mijailović nakon pobede u derbiju Foto: Printscreen/Twitter/Ostoja Mijailović
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