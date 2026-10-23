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U večeri u kojoj se pričalo o velikim imenima, pritisku, emocijama i težini večitog derbija, jedan momak pokazao je da za najvažnije trenutke nisu uvek potrebni glasni gestovi, širok osmeh pred kamerama ili želja da se bude u centru pažnje.

Nekada je dovoljna samo mirna glava, čelični karakter i jedna trojka koja menja sve. Alesandro Pajola upravo je takav - tih, nenametljiv i naizgled običan momak koji je u velikoj pobedi Partizana nad Crvenom zvezdom (85:82) pronašao trenutak da postane heroj crno-belih.

1/7 Vidi galeriju Alesandro Pajola Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Dok se reflektori najčešće okreću ka najvećim zvezdama, igračima čiji se potezi prepričavaju danima, Pajola kao da bira sasvim drugačiji put. Bez velike pompe, bez potrebe da privlači pažnju, italijanski košarkaš radi ono što najbolje zna. Da igra za ekipu, da se bori za svaku loptu i da bude tu kada je najpotrebnije. A onda, kada dođe trenutak odluke, hladnokrvno preuzme odgovornost.

Trojka kojom je presudio Zvezdi nije bila samo još jedan pogođen šut. Bila je to poruka da Partizan u svojim redovima ima igrača koji se ne plaši velikih trenutaka. njegov pogodak sa skoro osam metara, zauvek će ostati urezan u srcima "grobara", koji su ga od milošte odmah nazvali "Pajče"!

U utakmici u kojoj svaki posed nosi posebnu težinu, Pajola je pronašao način da se izdvoji, ali bez potrebe da od sebe pravi glavnu priču. Možda upravo u tome i leži posebnost momka koji ne voli da bude u centru pažnje, a ipak je završio u samom središtu jedne od najvećih košarkaških priča u Beogradu.

"Ne volim da budem u centru pažnje“, rečenica je koja možda najbolje opisuje Pajolu. U nedavnom razgovoru za klupsku televiziju Partizana, Italijan je govorio o sebi daleko od parketa, otkrivajući da se iza takmičarskog karaktera krije čovek koji ne traži mnogo od života.

- Mislim da sam zaista normalan momak sa svojih 26 godina. Samo pokušavam da budem normalan tip i da uživam u jednostavnim stvarima. Da se družim sa prijateljima i izlazim sa svojom suprugom ili da ostanem kod kuće čitajući neku dobru knjigu. Takođe, volim da gledam i uživam uz neku dobru seriju ili film. Volim zaista normalne stvari. Ne volim da budem u centru pažnje. Jednostavno, to je cilj kome težim - rekao je Pajola.

U tim rečima nema velikih obećanja, bombastičnih poruka niti pokušaja da se izgradi slika o sebi kao o nekome posebnom. Tu je samo čovek koji želi mir, porodicu, prijatelje i jednostavne trenutke, dok na parketu prihvata sasvim drugačiju vrstu odgovornosti.

Za Partizan, takav karakter može da vredi gotovo koliko i pogođena trojka. Jer sezona se ne gradi samo na talentu i velikim imenima, već i na ljudima koji razumeju svoju ulogu, prihvataju odgovornost i ne menjaju sebe zbog trenutne slave.

Alesandro Pajola možda će posle derbija ponovo želeti da se povuče u svoj mir, provede vreme sa suprugom, pročita dobru knjigu ili pogleda film. Možda mu neće biti važno koliko će se puta ponoviti snimak njegove trojke niti koliko će dugo navijači pričati o toj večeri.

Ali među navijačima Partizana ostaće upamćeno ono najvažnije - kada je trebalo, bio je tu.

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