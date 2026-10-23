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Pobedi nad Crvenom zvezdom se u zube ne gleda, posebno kada je reč o večitom derbiju koji sa sobom nosi posebnu težinu. Ipak, Partizan nema previše razloga za opuštanje, jer rezultati iz poslednje četiri utakmice Evrolige jasno pokazuju da u napadu postoje problemi koji bi u nastavku sezone mogli skupo da koštaju ekipu Đoana Penjaroje.

Crno-beli su u tom periodu ostvarili samo jedan trijumf, upravo protiv najvećeg rivala, ali ono što posebno zabrinjava jeste učinak u šutu za tri poena. Brojke su neumoljive i otkrivaju koliko Partizan trenutno teško dolazi do poena sa distance.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Protiv Reala crno-beli su pogodili svega tri trojke iz 20 pokušaja, protiv Panatinaikosa četiri od 26, dok su protiv Fenerbahčea bili nešto precizniji sa šest pogodaka iz 20 šuteva. U večitom derbiju ubacili su sedam trojki iz 27 pokušaja.

Kada se sve sabere, Partizan je u poslednje četiri utakmice Evrolige pogodio 20 trojki iz 93 pokušaja, što je svega 21,5 odsto uspešnosti. Takav procenat teško može da bude dovoljan za kontinuitet dobrih rezultata na najvišem evropskom nivou.

Povreda Vilisa dodatno komplikuje situaciju

Problem nije samo u brojkama, već i u tome što Partizan trenutno nema dovoljno raspoloženih šutera koji mogu da preuzmu odgovornost kada napad stane. Posebno se oseća izostanak Dereka Vilisa, čija je sposobnost da pogodi sa distance važna za širenje protivničke odbrane.

Kao visoki igrač koji može da pogodi spolja, Vilis otvara prostor saigračima i primorava rivale da izađu iz reketa. Bez takve pretnje, protivničke odbrane mogu lakše da se skupe, otežaju prodore i zatvore prostor za igru u reketu. Partizan tako ostaje sa manje opcija, a napad postaje predvidljiviji.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Dodatnu brigu predstavlja i forma Itana Tompsona, koji se u poslednjim utakmicama muči sa šutem. Od igrača koji bi trebalo da donese poene sa spoljne linije očekuje se veći doprinos, posebno u trenucima kada ekipa ne uspeva da pronađe laka rešenja. Ukoliko se njegova šuterska forma ne popravi, teret će pasti na ostatak bekovske linije, koja ni sama nije konstantna.

Može li dolazak Antonija Rivsa da promeni sliku?

U takvoj situaciji, potencijalni dolazak Antonija Rivsa mogao bi da bude značajan za Partizan. Crno-belima je potreban igrač koji može da pogodi otvoren šut, kazni pomaganja protivničke odbrane i preuzme deo napadačke odgovornosti.

Ipak, novo pojačanje samo po sebi ne bi rešilo sve probleme. Partizanu je potrebno da popravi selekciju šuta, bolje kreira отворене позиције и pronađe veću ravnotežu između igre spolja i napada na koš. Nije isto kada promašujete otvorene šuteve i kada ste primorani da ih uzimate iz teških pozicija.

Pobeda nad Zvezdom jeste važna i niko u Partizanu ne bi trebalo da je potcenjuje. Derbi je doneo rezultat koji se pamti, ali jedna pobeda ne može da sakrije probleme koji su se ponavljali protiv Reala, Panatinaikosa i Fenerbahčea.

Ako crno-beli žele da naprave iskorak u Evroligi, moraće da pronađu pouzdaniji napadački ritam. Šut za tri poena trenutno je jedan od najvećih razloga za zabrinutost, a naredne utakmice pokazaće da li je derbi nagovestio preokret ili je samo nakratko skrenuo pažnju sa problema koji i dalje postoje.

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