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Olimpijakos će u meču protiv Crvene zvezde, koji je na programu 6. novembra, biti oslabljen neigranjem dvojice važnih bekova - Tajlera Dorsija i Evana Furnijea.

Klub iz Pireja suspendovao je Dorsija na mesec dana, dok je Furnije zbog povrede već ranije najavio pauzu od oko 20 dana. Tako će trener Jorgos Barcokas morati da pronađe nova rešenja u napadu pred duel sa beogradskim crveno-belima.

1/5 Vidi galeriju Evan Furnije Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Starsport, Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izostanak dvojice kvalitetnih šutera predstavlja ozbiljan hendikep za grčki tim, a Crvena zvezda će imati priliku da iskoristi oslabljenu bekovsku liniju rivala u važnom evroligaškom duelu.

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