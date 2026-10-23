Olimpijakos će biti bez Tajlera Dorsija i Evana Furnijea na meču protiv Crvene zvezde, što predstavlja veliki hendikep za tim.
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DVA UBOJITA ŠUTERA VAN TIMA! Neće ih biti u Pireju na meču Olimpijakosa i Zvezde!
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Olimpijakos će u meču protiv Crvene zvezde, koji je na programu 6. novembra, biti oslabljen neigranjem dvojice važnih bekova - Tajlera Dorsija i Evana Furnijea.
Klub iz Pireja suspendovao je Dorsija na mesec dana, dok je Furnije zbog povrede već ranije najavio pauzu od oko 20 dana. Tako će trener Jorgos Barcokas morati da pronađe nova rešenja u napadu pred duel sa beogradskim crveno-belima.
Evan Furnije Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Starsport, Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Izostanak dvojice kvalitetnih šutera predstavlja ozbiljan hendikep za grčki tim, a Crvena zvezda će imati priliku da iskoristi oslabljenu bekovsku liniju rivala u važnom evroligaškom duelu.
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