Najbolji košarkaš Partizana Karlik Džons nastavio je da slavi pobedu u večitom derbiju i dan posle utakmice, objavom na Instagramu koja je privukla pažnju navijača.
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KARLIK DŽONS "PROVOCIRA" ZVEZDU POSLE VEČITOG DERBIJA: Ne treba mi flaster, nisam posečen kao oni...
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Plejmejker crno-belih podelio je snimak trojke preko Dejana Davidovca i fotografije proslave, uz kratku poruku:
"Ne treba mi nikakav flaster, nisam posečen kao oni", napisao je Džons na svom Instragram profilu.
KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Džons je najefikasniji igrač derbija sa 26 poena, a posebno važan pogodak postigao je u produžetku. Njegova trojka donela je Partizanu izjednačenje i otvorila put ka pobedi.
Odlučujući šut potom je pogodio Alesandro Pajola, čija je trojka rešila pitanje pobednika. Džons je, uz italijanskog plejmejkera, bio među najzaslužnijima za slavlje crno-belih, a objavom na društvenim mrežama pokazao je koliko mu je trijumf značio.
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