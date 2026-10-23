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Žalgiris je tako prekinuo seriju loših rezultata i upisao i treću pobedu u elitnom takmičenju.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda

Asvel je doživeo i peti poraz.

Francuski klub u narednom kolu u sredu dočekuje Partizan dok će Žalgiris gostovati Virtusu.

Posle Asvela Partizan će gostovati upravo Žalgirisu idućeg petka u okviru novog duplog kola Evrolige.

Pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog momenta, Žalgiris je od starta stekao prednost i samo je uvećavao. Pitanje pobednika rešeno je već u trećoj deonici.

Najzaslužniji za slavlje Žalgirisa bili su Karsen Edvards sa 16 i Jonas Valenčijunas, koji je ubacio poen manje.

Za Asvel, koji sa klupe predvodi legendarni Toni Parker, bolji od ostalih bio je nekadašnji košarkaš FMP-a iz Železnika Ugo Beson sa 13 poena.