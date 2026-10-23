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Košarkaši Fenerbahčea savladali su Olimpijakos rezultatom 64:61 u sedmom kolu Evrolige, posle velike drame i preokreta u završnici utakmice u Atini.

Domaćin je odlično otvorio meč i na poluvreme otišao sa deset poena prednosti (34:24), ali je Fenerbahče postepeno smanjivao zaostatak. Ekipa Šarunasa Jasikevičijusa prvi put je povela tek minut pre kraja, kada je Vil Klajburn pogodio za 62:61.

Olimpijakos je imao priliku da izbori produžetak, ali je Saša Vezenkov promašio poslednji šut za tri poena, pa su gosti odneli pobedu iz Atine.

Vezenkov je bio najefikasniji u redovima grčkog tima sa 17 poena i 10 skokova, dok je Kodi Miler-Mekintajer dodao 12 poena. Fenerbahče je predvodio Šejvon Šilds sa 17 poena i sedam skokova, dok je Vejd Boldvin upisao 14 poena.

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