FENERBAHČE SRUŠIO OLIMPIJAKOS U DRAMI! Vezenkov tragičar u završnici!
Košarkaši Fenerbahčea savladali su Olimpijakos rezultatom 64:61 u sedmom kolu Evrolige, posle velike drame i preokreta u završnici utakmice u Atini.
Domaćin je odlično otvorio meč i na poluvreme otišao sa deset poena prednosti (34:24), ali je Fenerbahče postepeno smanjivao zaostatak. Ekipa Šarunasa Jasikevičijusa prvi put je povela tek minut pre kraja, kada je Vil Klajburn pogodio za 62:61.
Olimpijakos je imao priliku da izbori produžetak, ali je Saša Vezenkov promašio poslednji šut za tri poena, pa su gosti odneli pobedu iz Atine.
Vezenkov je bio najefikasniji u redovima grčkog tima sa 17 poena i 10 skokova, dok je Kodi Miler-Mekintajer dodao 12 poena. Fenerbahče je predvodio Šejvon Šilds sa 17 poena i sedam skokova, dok je Vejd Boldvin upisao 14 poena.
BONUS VIDEO: