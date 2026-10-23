Valensija je savladala Pariz rezultatom 104:93, a Ti Džej Šorts je bio ključna figura sa 25 poena.
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VALENSIJA RAZBILA PARIZ U GOSTIMA! Ti Džej Šorts presudio bivšem klubu!
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Košarkaši Valensije savladali su Pariz na gostujućem parketu rezultatom 104:93 (32:26, 25:28, 26:16, 21:23) u poslednjem meču sedmog kola Evrolige.
Španski tim je tako stigao do učinka od pet pobeda i dva poraza i učvrstio se u vrhu tabele, dok je Pariz ostao na samo jednom trijumfu od početka sezone.
Domaćin je pružao dobar otpor tokom prvog poluvremena, a sredinom treće četvrtine čak je i poveo sa 63:62. Ipak, tada je usledila serija Valensije od 15:2, kojom su gosti prelomili utakmicu i kasnije stigli do maksimalnih plus 20.
Najzaslužniji za pobedu Valensije bio je Ti Džej Šorts sa 25 poena, dok je Armoni Bruks dodao 22. U redovima Pariza najefikasniji je bio Džered Roden sa 20 poena.
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