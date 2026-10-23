Džabari Parker zvanično napustio Partizan, a klub mu želi sreću u budućnosti. Saznajte više o raskidu saradnje.
to je to
KRAJ PRIČE! Džabari Parker i zvanično napustio Partizan!
Slušaj vest
Košarkaški klub Partizan raskinuo je saradnj u sa Džabarijem Parkerom.
Klub se oglasio zvenično i potvrdio ovu vest:
Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Screenshot, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
- Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti - naveli su crno-beli.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši