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Košarkaški klub Partizan raskinuo je saradnj u sa Džabarijem Parkerom.

Klub se oglasio zvenično i potvrdio ovu vest:

Džabari Parker Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Screenshot, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

- Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti - naveli su crno-beli.

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Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport