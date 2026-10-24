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Nakon velikog trijumfa nad Crvenom zvezdom (85:82) u sedmom kolu Evrolige, predsednik Partizana Ostoja Mijailović privukao je veliku pažnju javnosti misterioznom objavom na društvenim mrežama.

Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

„Neke dobre vesti se ne vide na semaforu“, poručio je prvi čovek crno-belih, ostavivši pristalice u nedoumici oko tačnog značenja svojih reči.

Ova misteriozna najava pokrenula je talas spekulacija među pristalicama kluba iz Humske, a u prvom planu je dolazak novog pojačanja, posebno na deficitarnoj poziciji centra u nastavku takmičarske godine.

Rešenje za skraćenu rotaciju stiže iz Sarajeva?

Od samog početka sezone i premijernih evroligaških izazova evidentno je da ekipa ima poteškoća sa dužinom klupe i da Đoanu Penjaroji nedostaje šira rotacija na parketu. Nakon dva realizovana potpisa, u Humsku bi ubrzo moglo da sleti i treće pojačanje - centar sarajevske Bosne, Redži Peri.

Nekadašnji NBA košarkaš ovog leta je zadužio dres Bosne u sklopu njihovog novog ambicioznog projekta, ali interesovanje crno-belih za njegove usluge je izuzetno ozbiljno. Rukovodstvo beogradskog kluba postavilo je rok od 48 sati ekipi iz Sarajeva da odgovori na poslatu ponudu.

Odluka o tome da li će Peri karijeru nastaviti u Evrokupu ili će zaigrati u Evroligi sada je isključivo u rukama bosanskohercegovačkog kluba. Dok se čeka konačni epilog pregovora, navijači Partizana pored slavlja nakon večitog derbija imaju razloga da sa nestrpljenjem iščekuju naredne vesti iz kluba.

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir