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Košarkaški portal "Basketnews" detaljno je analizirao dramatičan večiti derbi u okviru 7. kola Evrolige, u kojem je Partizan pred svojim navijačima u Beogradskoj areni savladao Crvenu zvezdu.

Ovom pobedom crno-beli su prekinuli seriju od tri neuspeha i stigli do skora 4-3, dok su crveno-beli zabeležili poraz nakon četiri vezana trijumfa i sada imaju identičan učinak. Susret je rešen u dodatnih pet minuta: Alesandro Pajola pogodio je ključnu trojku na 17 sekundi pre kraja.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon meča, litvanski novinari otvoreno su poručili da su potcenili ekipu crno-belih, a posebne pohvale uputili su defanzivnom pristupu domaćina na startu utakmice.

„Ova odbrana... Partizanova odbrana u prvih pet minuta. Da sam košarkaški trener u Srbiji, Litvaniji, Letoniji, Grčkoj, Turskoj, Španiji, bilo gde. Deci bih na treningu pustio tu odbranu. Kako su izgurali igrače Zvezde iz idealnih pozicija. Masterklas, sjajan performans“, istakao je urednik „Basketnewsa“ Donatas Urbonas.

Na njegove reči nadovezao se i kolega Gitis Blaževičijus, analizirajući napadačke probleme crveno-belih naspram defanzive rivala:

„Zvezdini igrači su stajali i dodavali loptu dok vreme za napad nije isteklo pa da neko odluči da šutne. Problem koji se javio je deljenje lopte, svi koji su se kretali i bili aktivni su bili igrači Partizana koji su imali 52 poena u prvom poluvremenu i 67% iz igre, sa 9 asistencija. Zvezda je imala problema zbog Partizanove odbrane. Zvezda je imala jednu ili dve akcije, sve je Partizan zaustavio, pa su morali da idu na individualna rešenja. U drugom poluvremenu su malo i proigrali i zato su uspeli da izbore produžetak.“

Pre starta takmičarske godine, novinari ovog portala prognozirali su Partizanu mesto u donjem delu evroligaške tabele, smatrajući ga jednim od slabijih timova takmičenja. Sada bez ustručavanja priznaju lošu procenu.

„Tačno je, pogrešili smo. Ovaj tim je mnogo bolji nego što smo mislili. Ogrešili smo se o Partizan, gledali smo ekipu na papiru i rekli da ne spada među najtalentovanije u Evroligi. Ali ovo nije “fantazi”, već stvaran život. Mogu da kažem da su oni moj favorit iz senke. Individualno imaju slabosti, ali Penjaroja im je našao prave uloge i imaju sjajan temelj. Biće oscilacija, međutim dva pojačanja bi trebalo da im pomognu u napadu. Ovaj tim će iznenaditi mnoge, navijači mogu da budu ponosni na njih“, zaključio je litvanski dvojac.

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