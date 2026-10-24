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Fenerbahče je posle velikog preokreta upisao trijumf nad Olimpijakosom u gostima (61:64), a šef stručnog štaba Šarunas Jasikevičijus izdvojio je mentalnu snagu i samopouzdanje svog tima kao ključne elemente na putu do slavlja.

Iako je bio kritičan prema načinu na koji je ekipa otvorila duel, litvanski strateg je odao priznanje igračima za odgovor koji su pružili u nastavku i uspešno prebrodili sve prepreke u dramatičnom finišu.

"Dobili smo ovu utakmicu zahvaljujući karakteru i veri. Sve nam je išlo jako loše. Olimpijakos je kaznio svaku našu grešku. Kada su oni grešili, promašivali smo šuteve. Ali nikada nismo prestali da verujemo. Naravno, utakmica je mogla da ode na bilo koju stranu u poslednjim minutima, ali smo pobedili", rekao je Jasikevičus na konferenciji za medije.

1/9 Vidi galeriju Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

Jasikevičijus se osvrnuo i na drastičnu razliku u igri svog tima nakon uvodnog dela meča:

"Mislim da smo, ako zanemarimo katastrofu u prvih 15 minuta, bili mnogo bolji tim u preostalih 25 minuta. Čak i kada stvari ne idu po tvojoj volji, ponekad moraš da pronađeš način da pobediš. To je istina. Nekih dana igraš dobro, nekih dana igraš ružno", zaključio je trener Fenerbahčea.

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