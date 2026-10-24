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Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Zek Ledej i novi adut Valensije Ti Džej Šorts proglašeni su za najkorisnije igrače sedme runde Evrolige.

Ledej je bio ključni faktor u trijumfu Hapoela nad bolonjskim Virtusom (90:81). Krilni centar iz SAD meč je završio sa dabl-dabl učinkom od 22 poena i 10 uhvaćenih lopti, što mu je donelo indeks korisnosti 33.

1/4 Vidi galeriju Zek Ledej u dresu Hapoela Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia

Isti indeks uspešnosti (33) zabeležio je i plejmejker španskog tima Ti Džej Šorts protiv svog nekadašnjeg kluba, Pariza. Valensija je u prestonici Francuske došla do pobede rezultatom 104:93, dok je Šorts pružio vrhunsku partiju upisavši 25 poena uz devet asistencija.

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