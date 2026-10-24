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Grčku košarku i sportsku javnost pogodio je ogroman skandal nakon privođenja nekoliko sudija pod optužbama za korupciju, a vest je brzo izazvala lančanu reakciju i brojne komentare istaknutih košarkaških ličnosti.

Među onima koji su se oglasili jeste i nekadašnji bek Panatinaikosa Marijus Grigonis, koji je u razgovoru za portal „BasketNews” izneo svoje viđenje i bez dlake na jeziku prokomentarisao čitavu situaciju:

- Ne želim da kažem ništa previše dramatično. On je to predstavio na svoj način. Sada mu se ljudi ne smeju, već je on taj koji se smeje. Kao što sam rekao, takvi razgovori postoje, ali ne mogu da vam pružim nikakav dokaz - rekao je Marijus.

1/4 Vidi galeriju Vasilika Caruha Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

I sam je otvoreno priznao da je bilo nekoliko i te kako sumnjivih mečeva:

- Definitivno je bilo nekoliko utakmica, možda i više od toga, na kojima se nije ni prikrivalo šta se radi. Ipak, kada igraš, ne možeš to da dokažeš. Nekad misliš da je samo reč o jednom od onih dana. Dobro je što se ovakve stvari na kraju razreše jer sport uopšte ne bi trebalo da bude takav. Ovakve stvari su, ipak, prisutne u sportu, počevši od fudbala, pa do košarke, a odgovorni moraju da budu uhvaćeni.